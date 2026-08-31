Alevi Aydınlar Bildirgesi’ne imza atan 50’den fazla aydın, Kürt sorununun çözümüne yönelik yasal çalışmalara destek verirken, Abdullah Öcalan’ın Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ilişkisini referans gösteren açıklamalarına tepki gösterdi. Aydınlar, söz konusu tarihsel ittifakın Aleviler açısından kaygı verici olduğunu belirterek, “Kanlı ittifakı reddediyoruz” mesajı verdi.

“ALEVİLERİ KAYGILANDIRACAK SÖYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ”

Kürt sorununa ilişkin yasal çalışmaların önemsendiği belirtilen bildirgede, çatışma ve şiddet döneminin sona erdirilmesinin memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Ancak İmralı merkezli açıklamalarda tarihin kanlı bir dönemine yapılan göndermelerin barış sürecine zarar verebileceği savunuldu.

“ÇÖZÜM DEMOKRATİK VE SEKÜLER OLMALI”

Öcalan’ın Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi ilişkisini siyasi yol haritasında referans göstermesinin kabul edilemez olduğu belirtilen bildirgede, bunun Türkiye ve Suriye’deki Aleviler açısından kaygı verici olduğu vurgulandı.

Alevi aydınlar, “Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz” diyerek Alevi kurumlarını, sol, sosyalist ve demokrat çevreleri duyarlı olmaya çağırdı.

Bildirinin sonunda ise “Dün şiarımız barıştı, bugün de öyle, yarın da öyle olacak” mesajı verildi.