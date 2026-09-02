Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ittifakı” ifadeleri üzerinden başlayan tartışma büyüyor. 53 Alevi aydının yayımladığı ve Öcalan’ın tarihsel referanslarına tepki gösterilen bildirinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bildiriye imza atan isimleri hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

ALEVİ AYDINLARDAN TEPKİ

53 Alevi yurttaş tarafından yayımlanan “Alevi Aydınlar Bildirgesi”nde, Kürt sorununa ilişkin çatışma ve şiddet döneminin sona erdirilmesine yönelik adımların olumlu karşılandığı belirtilmiş, TBMM’de yürütülecek yasal çalışmaların demokrasi ve barışı güçlendirmesi temenni edilmişti.

Bildiride aynı zamanda Öcalan’ın Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yaptığı tarihsel değerlendirmelerin Aleviler açısından kaygı verici olduğu vurgulanmıştı.

BAKIRHAN: “BU UCUZ SİYASETTİR”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise bildirinin ardından yaptığı açıklamada imzacılara ağır eleştiriler yöneltti.

Bildiriyi “ucuz siyaset” olarak nitelendiren Bakırhan, “Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler hangi aydın kimliği var bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, “Kürt Hareketi'ni ve Sayın Öcalan'ı eleştirmek ‘aydın’ olmaksa valla kusura bakma, o dündü” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

“TARİHSEL BAĞI KURAMIYORUM”

Öcalan’ın sözlerine yönelik Alevi aydınların tepkisini de değerlendiren Bakırhan, Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi’nin tarihsel kişilikler olduğunu belirterek, bu iki ismin aynı ifadede geçmesinin Alevi karşıtlığı olarak yorumlanmasını eleştirdi.

Bakırhan, “İdris-i Bitlisi tarihte birisidir. İyilikleri, kötülükleri ortadadır. Yavuz Selim de Osmanlı'nın bir sultanıdır, padişahıdır. İkisinin aynı kelime içerisinde geçiyor olması ve Alevi karşıtı bir şey yorumlamayı birbirine bağlayamıyorum” dedi.

“DEM PARTİ ALEViLERİN EN BAŞAT PARTİSİ”

DEM Parti’nin farklı halk ve inanç gruplarını temsil ettiğini savunan Bakırhan, partisinin Aleviler açısından önemli bir siyasi zemin olduğunu ileri sürdü.

Bakırhan, “DEM Parti’nin milletvekili tablosuna, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisine bakın. Bütün renkler, bütün inançlar, bütün halklar, bütün dinlerin içerisinde siyaset yaptığı bir zemindir” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİNİZ VARSA KAPIMIZ AÇIK”

Bakırhan, bildiride imzası bulunan bazı isimleri “koltuk sevdalısı” olmakla suçlayarak, eleştirilerini kamuoyu önünde yapmak yerine DEM Parti ile doğrudan görüşmeleri gerektiğini söyledi.

“Bir eleştiriniz varsa kapımız açık. Milletvekili olmak için o kapıda bir hafta beklediğin kapıyı tanıyorsun. Aç gel tartışalım. Bir eksiklik varsa öz eleştirisini verelim. Bir katkın varsa katkını sun. Ayıp değil mi?” diyen Bakırhan, bildiriyi kaleme alanlara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bakırhan ayrıca sürece ilişkin kaygı duyanların eleştirilerine saygı duyduğunu belirtirken, “Yıllardır omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz halklar ve inançlar konusunda algı oluşturmaya asla tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.