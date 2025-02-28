Adıyaman merkezde bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'ne dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından biber gazlı saldırıda bulunuldu.

“UMARIZ Kİ ÜÇ BEŞ GENCİN FEVRİ DAVRANIŞI OLSUN”

İbadetlerini yapan Alevi yurttaşlara biber gazlı saldırı sonrasında cemevi önünde bir araya gelen Alevi yurttaşları adına açıklama yapan cemevi dedesi Garip Bozkurt, beş kişi tarafından cemevine biber gazlı saldırı yapıldığını söyledi. Bozkurt yaptığı açıklamada, “Değerli canlar yine bir perşembe akşamı yapılan cemimiz ‘de bir saldırı olduğunu düşündük içeride beş tane gencin biber gazı sıkması dolayısıyla cemin ahengini bozma kargaşa yaratma girişiminde bulunuldu. Tabi bu manasıyla cem kısa sürede sona erdi. İçeriye biber gazı sıkıldı. Bundan dolayı o beş kişi tespit edildi emniyet güçlerine bildirildi onlarda bize söz verdiler en kısa süre içerisinde bu işin araştırılacağını ne maksatla yapıldığıyla ilgili bizi kısa sürede bilgilendireceklerini söylediler. Biz konuyu sonuna kadar inceleyeceğiz ve halkımızı bilgilendireceğiz. Umarız ki üç beş gencin fevri davranışları olsun ülkemiz hassas bir durumdan geçiyor hem siyasal hem ekonomik olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Herkesin sağduyulu olmasını diliyoruz ve istiyorum” ifadelerini kullandı.