Bartın’ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Alevlerin sardığı ev küle dönerken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumlarla yaptı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Gökpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap yapının etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark eder etmez bahçe hortumlarıyla alevlere su sıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE BİR SAATTE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer evlere ve ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.