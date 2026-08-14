Yangın, Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak'ta saat 12.00 sıralarında otluk alanda çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, sokaktaki 3 katlı bir binanın garajına sıçradı.

BİNA SAKİNLERİ KENDİ İMKANLARIYLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Bazı vatandaşlar küreklerle alevlerin üzerine toprak atarken, bazıları da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın nedeniyle binada panik yaşandı. Bina sakinleri, dumanların kapladığı evlerini tahliye etti. Bu sırada genç bir kız, kardeşini kucağına alarak binadan çıktı.

GARAJ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binanın garajı kullanılamaz hale gelirken, dış cephe kaplaması da zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.