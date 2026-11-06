Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanın sardığı dairede mahsur kalan anne ile iki çocuğu sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, pencerelerden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak çevrede toplanan kalabalığı uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çabanın ardından yangın diğer katlara ve bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın esnasında evin içerisinde bulunan ve yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen 28 yaşındaki anne İsra E. ile çocukları 5 yaşındaki Muhammed E. ve 4 yaşındaki Reyyan E., ekipler tarafından hızla dışarı çıkarıldı. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan anne ve iki çocuğu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Maddi hasarın büyük boyutta olduğu yangında daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini saptamak için inceleme başlattı.