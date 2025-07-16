Tekirdağ Şarköy'de dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tekirdağ Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Malkara-Kavakköy arasında kalan kesimi, Kavakköy mevkiindeki orman yangını nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.