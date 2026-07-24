Güney Avrupa'da etkili olan şiddetli sıcak dalgası ve kontrolden çıkan orman yangınları, Fransa ve İspanya genelinde geniş çaplı tahliyelere yol açtı.

Yangınlar nedeniyle her iki ülkede yaklaşık 30 bin kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, Akdeniz'in yüzey alanının yüzde 80'ini etkileyen denizel sıcak dalgası ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre AB genelinde yanan alan miktarı 22 Temmuz itibarıyla son 20 yılın ortalamasının iki katına ulaşırken, araştırmacılar daha vahim senaryoların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

FRANSIZLAR YARDIM İSTEDİ

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde ve Atlantik kıyısına yakın Saumos köyü civarında başlayan yangın, 24 saatten kısa bir sürede 3 bin 700 hektardan fazla alanı kül etti.

Bölgede alevlerin 10 metreye ulaşması ve rüzgarın etkisiyle yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 18 bin 800'den fazla kişi ve kamp alanlarındaki binlerce turist tahliye edildi.

Bölge İtfaiye Müdürü Marc Vermeulen, yangının düzensiz ilerlediğini ve ekiplerin evleri tek tek korumaya çalıştığını bildirdi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak bazı evlerin zarar gördüğü açıklanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durumun "son derece gergin" olduğunu belirterek Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiklerini duyurdu.

Bu kapsamda Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya'dan yangın söndürme uçakları ile helikopterlerin bölgeye sevk edileceği aktarıldı.

İSPANYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İspanya'da ise Madrid bölgesi ve Avila eyaletinde kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi.

Madrid çevresinde 10 bin kişinin tahliye edilmesinin ardından kriz yönetimi askeri acil durum birimine devredildi.

Başbakan Pedro Sánchez; Ávila, León, Toledo ve Madrid başta olmak üzere etkilenen tüm bölgelerde hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklayarak vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.

İspanya Meteoroloji Ajansı (Aemet) verilerine göre Murcia'nın Cieza kentinde sıcaklık 44,7 dereceye ulaşırken; Albacete, Ávila ve Teruel kentlerinde Temmuz ayı sıcaklık rekorları kırıldı.

İspanya'da bu yıl şu ana kadar yaklaşık 125 bin hektar alan yanarken, hem Fransa hem de İspanya yangın sayılarında tarihi rekor seviyelere ulaştı.