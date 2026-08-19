Ukrayna'nın Rusya'nın enerji ve liman altyapısına yönelik neredeyse her gün düzenlediği saldırılar devam ederken, Rusya'nın Ufa kentindeki bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde meydana gelen saldırının ardından yangın çıktı. Ukrayna'nın bu hamlelerinin, Kremlin'in emtia ihracatı gelirlerini azaltmayı ve iç piyasaya petrol ürünü sağlama kapasitesini kısıtlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Saldırıya ilişkin detayları paylaşan Başkurdistan Valisi Radiy Khabirov, Max sosyal ağı üzerinden yaptığı açıklamada, "petrol rafinerilerinden birinde küçük bir yangın" çıktığını ifade etti. Vali Khabirov, "Hasarın boyutu değerlendiriliyor" bilgisini verirken, gerekli onarım çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Ufa kenti; tümü Rosneft PJSC'nin Bashneft birimine ait olan Novoil, Ufimsky ve Ufaneftekhim olmak üzere üç ayrı petrol rafinerisine ev sahipliği yapıyor. Toplam işleme kapasitesi yıllık 23,5 milyon ton veya günlük 470 bin varilden fazla olan bu tesislerden hangisinin son saldırıda isabet aldığı henüz netleşmedi; ancak her üç rafinerinin de bu ay içinde saldırıların hedefi olduğu biliniyor.

Rus rafinerilerine yönelik şiddetlenen saldırılar, ülke içindeki benzin ve motorin tedariki üzerindeki baskıyı yeniden tırmandırıyor. Yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Rusya genelindeki birden fazla bölgede akaryakıt sıkıntısı baş gösterirken, bazı bölgelerde kısıtlamalı satış uygulamalarına geçildiği ifade ediliyor.

Hafta başında Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, en çok etkilenen bölgelerdeki son durum da dahil olmak üzere iç petrol ürünleri piyasasını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Novak, piyasadaki dengesizlikleri ve ani fiyat artışlarını önlemek amacıyla petrol şirketlerine ve ilgili bakanlıklara bölgesel akaryakıt arzının takibini ve denetimini artırma talimatı verdi.