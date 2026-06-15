TEM Otoyolu Atakent mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hızla emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye motorize polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ancak yangın sebebiyle otoyolda oluşan yoğun trafik yüzünden itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti.
ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Edirne istikametinden gelerek olay yerine ulaşabilen itfaiye ekiplerinin, karşı yöndeki yanan araca güvenli bir şekilde müdahale edebilmesi için TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar eşliğinde alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale gelerek adeta demir yığınına dönüştü.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanması ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Meydana gelen yangın ve yol kapatma işlemi nedeniyle güzergah üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.