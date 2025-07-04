İzmir'in Çeşme ilçesi başta olmak üzere günlerdir çok sayıda ilçede devam eden yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarının yetersizliğine yönelik tartışmalarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme çalışmalarına yalnızca karadan müdahale etmesi tartışmalara konu olurken, Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın söndürme uçağı satın alınması ve kullanılması için yetki talep ettiği ancak bu isteğe onay verilmediği ortaya çıktı.

BELEDİYE YETKİ İSTEMİŞ, BAKANLIK REDDETMİŞ



Talebin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan Tugay, şu ifadeleri kullanarak belediyenin yangın söndürme uçağı satın alınmasına izin verilmediğini belirtti:



"Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara yönelik hazırlıklı olduklarını söyledi. Yangın söndürme uçağı alma konusunda da açıklama yapan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya genel olarak belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi. Gerçekçi olan şey bizim karadan mümkün olduğunca yangına müdahale etmemiz. Her kurumla tam bir uyum içerisinde çalışmaya hazırız”