Yangın, 22 Temmuz sabah 08.30 sularında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanlar kısa sürede çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler hem ormanlık alanları hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına da sıçradı.

Bölgedeki risk artması üzerine Sarıcaova köyü sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililerin aldığı bu karar yangının yerleşim yerlerine sıçrama tehlikesine karşı alındı.

ALEVLER YÖN DEĞİŞTİRDİ, MAĞARAYA SIĞINDILAR

Söndürme çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı. Alevlerin beklenmedik şekilde yön değiştirmesi yangın ekiplerini zor durumda bıraktı.

Kendilerini korumak isteyen 5 orman işçisi ve 6 sivil toplum gönüllüsü yakındaki bir mağaraya sığındı. Ancak tekrar yön değiştiren yangının arasında kalan 10 orman işçisi maalesef yanarak hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum.”