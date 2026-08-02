Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz sabahı tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürüttü. Çalışmalara beş uçak, yirmi helikopter, dört yüz on araç ve bin yüz kırk bir personel katıldı. Rüzgarın sık yön değiştirmesi sebebiyle altı mahalledeki dört yüz sekiz hanede yaşayan yedi yüz üç kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi. Yangının Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşması üzerine kırk beş hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yangın nedeniyle bölgedeki elli beş yapı zarar gördü. Güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Söndürme çalışmaları sırasında orman işçilerini taşıyan bir arazöz ile kamyonet alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta da hasar oluşurken, personel güvenli bölgeye geçmeyi başardı. İlk tespitlere göre bölgede beş bin hektardan fazla orman ve tarım alanı yangından etkilendi.
DOZERİYLE ALEVLERE SET ÇEKTİ
Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi dozer operatörü Musa Kaplan, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iş makinesiyle alevlerin önüne set çekti. Çevredekilerin bulunduğu yerden çıkması yönündeki uyarılarına rağmen noktasından ayrılmayan Kaplan, yangının evlere sıçramasını engelledi.
Çalışmalar sırasında hortum taşıyan diğer görevlilere de yardım ettiği belirtildi. Muğla Valiliği, yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak Musa Kaplan ve sahada görev alan tüm personele teşekkür etti.