Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’nda gece saatlerinde feci bir yangın olayı meydana geldi. Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü'nün ikamet ettiği 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI

Evden yükselen duman ve alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine adrese Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ACILI ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından acılı çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.