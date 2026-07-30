Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 50 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, yaklaşık 15 hane alevlerden zarar gördü. Dün öğle saatlerinde Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hızla müdahale edildi. Alevlerin büyümesini engellemek ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla bölgeye havadan ve karadan güçlü bir filo sevk edildi.

Ekiplerin gece boyunca ara vermeden, cansiperane bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde alevler daha fazla yayılmadan başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

YEŞİL ALANLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangında yeşil alanların küle döndüğü de ortaya çıktı. Yangından önceki ve sonraki görüntüler gören herkesin yüreğini sızlattı.

Bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangının tamamen kontrol altına alındığını müjdeledi. Ekiplerin sahada soğutma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Güneş, yangının bölgeye verdiği tahribata ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü. Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor."