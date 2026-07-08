Amasya merkez ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi Fethiye Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap müstakil bir evde, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kısa sürede büyüyerek ahşap yapının tamamını saran alevler nedeniyle evde mahsur kalan görme engelli 83 yaşındaki Elmas İstanbullu için zamanla yarış başladı. Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun ve dikkatli müdahalesi sonucu yaşlı kadın, mahsur kaldığı evden sağ olarak dışarı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İstanbullu, tedavi altına alındı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

KIZI VE DAMADI O SIRADA HASTANEDEYDİ

Yangın esnasında Elmas İstanbullu'nun birlikte yaşadığı kızı ve damadının, önceden alınan bir randevu nedeniyle diş hastanesinde bulundukları ve bu yüzden evde olmadıkları öğrenildi. Olay anını aktaran Fethiye Mahallesi Muhtarı Arduç, yangının çatı katından başlamış olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "İçerideki teyzemizi itfaiyeciler kurtarmış. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Yaşlı ve gözleri görmüyor. İtfaiyemiz yetişmeseydi teyzemizi kaybedebilirdik" ifadelerini kullandı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.