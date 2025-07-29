Karabük’te günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden helikopter pilotu Birsen Başöz, yangın bölgesinde karşılaştığı manzarayı anlattı. Gazetecilere konuşan Başöz’ün açıklamaları, sosyal medyada beklenmedik bir etki yarattı.

"BEN TÜRK PİLOTUYUM"

“Ben bir Türk pilotuyum” diyerek sözlerine başlayan Başöz, yangınla mücadele sırasında yaşadığı duygusal anları şu sözlerle dile getirdi:

“Siz uzaktan şahit olmuyorsunuz ama biz içeride yanan hayvanları da görüyoruz. Üzülerek bakıyoruz, içimiz yanıyor. Ağaçlar da, hayvanlar da yanıyor Biz yukarıdan sadece dumanı değil, yaşamı da görüyoruz. O hayvanları gören gözlerin yükü ağır oluyor.”

Helikopterden bölgeye her gün defalarca sorti yapan Başöz, yangının yalnızca doğayı değil tüm yaşamı tehdit ettiğini vurguladı.

Yangınların önlenmesi için daha fazla tedbir alınması gerektiğini belirten Başöz, “Herkesin dikkatli olması gerek. Yangın çıktığında değil, çıkmadan önce önlem almak önemli” diyerek vatandaşlara da çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Birsen Başöz’ün bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda yurttaş pilotun duyarlılığına destek mesajları paylaştı. Ancak Türk pilotun yangına dair yaptığı açıklama sosyal medyada tepki de çekti. Pek çok kişi Başöz'ün tavrını eleştirdi. Sosyal medyada genç kadının röportaj anı defalarca paylaşıldı, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştirenlerin yanında genç kadını savunanlar sosyal medyada birbirine tepki gösterdi.