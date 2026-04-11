İstanbul Gaziosmanpaşa Şemsi Paşa Mahallesi'ndeki bir hurdacı dükkanını saat 13.00 sıralarında alevler sardı. Yangın hızla büyürken, dükkanın kapısının önüne yığılan buzdolapları içeride çalışan dört kişinin dışarı çıkmasını engelledi.
DUVARI DELEREK ALEVLERDEN KAÇTILAR
Kapıdan çıkamayan ve içeride dumana maruz kalan çalışanlar, dükkanın duvarını kırarak kendilerine yeni bir kaçış yolu açtı. Duvarı delip dışarı çıkmayı başaran dört işçi, alevlerden yara almadan kurtuldu.
Çevredeki vatandaşların çağrısı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti ve alevleri tamamen söndürdü. İş yerinde maddi hasar bırakan yangının ardından itfaiye ekipleri çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.