İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyeye yönelik operasyon kapsamında Antalyaspor’un eski teknik direktörlerinden ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın dostlarından biri olarak bilinen Murat Kapki de yer aldı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin eski yıldızını yakından takip eden Kapki, maçları Alex’in locasında izliyor ve kulis bilgilerini ilk paylaşan isimlerden biri oluyordu. Özellikle Alex’in Fenerbahçe ile sorun yaşadığı dönemde, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada sıkça takip ettiği figürler arasında yer aldı.

İHALE SORUŞTURMASINDA ADI GEÇTİ

Advertcity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Radyo Gol’ün sahibi konumundaki Murat Kapki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Medya A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen isimlerden biri oldu.

Kapki’nin şirketlerinin İBB’den ihale aldığı belirlenirken, bu ihalelerden elde edilen haksız kazancın yaklaşık 180 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararında Murat Kapki’nin de bulunduğu öğrenildi.