Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.

CORITIBA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yeni bir yol çizen Alex de Souza, Coritiba'nın futbol yapılanmasında liderlik yapacak bir figür olarak göreve başladı. Kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası Alex'in yeni pozisyonu resmen açıklandı.

"OYUNCULARA DAHA YAKIN BİR MENTÖR OLMAK İSTİYOR"

47 yaşındaki futbol adamı, Coritiba'nın futbol bilgisi ve liderlik eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Oyunculara daha yakın bir mentor olmak isteyen Alex, teknik direktörlük yerine kulüp yönetimi tarafında aktif bir rol üstlenme kararı aldı.

CORITIBA’DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Alex'in Coritiba'daki yeni rolüyle birlikte, kulüp yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler yapıldı. Internacional'de çalışan André Mazzuco, Gabriel Lima’nın ayrılığı sonrası Coritiba CEO’su olarak atandı. Böylece Brezilya ekibinde yeni bir yapılanma süreci resmen başlamış oldu.

Alex de Souza’nın teknik direktörlük yerine futbol yönetiminde kariyerine devam etme kararı, Fenerbahçe ve Brezilya futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi tüm gözler, Coritiba'nın Alex önderliğinde nasıl bir gelişim göstereceğine çevrildi!