Alex de Souza'nın yeni takımı açıklandı… Son olarak Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club'u çalıştıran Alex'in kontratı bu sezonun sonunda bitiyordu. Sözleşme şartlarında anlaşma sağlayamayan Alex de Souza, takıma veda ederken ligin bir diğer ekibi Ceara ile anlaşmaya vardı.

Alex'in yeni takımı Ceara, 2. Lig'de bir puan farkla kümede kaldı. Ceara'dan yapılan açıklama şu şekilde: Alex de Souza, Ceara'nın yeni teknik direktörü! Vozao ile birlikte birçok başarıya imza atacağınız bir hikâye olsun!"