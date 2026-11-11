Brezilya Serie B'de Athletic'i çalıştıran Alex de Souza, aynı ligde mücadele eden Fortaleza'nın gündeminde. Fortaleza, 49 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirmeyi planlıyor ancak henüz resmi bir adım atılmış değil.

Globo'nun haberine göre Alex, Fortaleza'nın kendisine gösterdiği ilgiye olumlu yaklaşıyor. Kulübün bir yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı, Brezilyalı teknik direktörün de bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü aktarılıyor.

Haberde, Alex'in göreve gelişinin kulüp içinde olumlu karşılanacağı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği belirtiliyor.

ATHLETIC İLE 42 MAÇTA 14 GALİBİYET

Alex de Souza yönetimindeki Athletic, bu sezon çıktığı 42 maçta 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Ligde 37 maçta 47 puan toplayan ekip 14. sırada bulunurken Fortaleza 62 puanla beşinci basamakta yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran Alex, Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev yaptı.