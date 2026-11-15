Alexander Sörloth için yeniden Süper Lig iddiası gündeme geldi. İspanyol basınına göre, Atletico Madrid'de mutsuz olduğu belirtilen Norveçli golcü, ayrılığa ve kariyerini yeniden Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Haberde, Sörloth'un olası Süper Lig transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin rakiplerine göre bir adım önde bulunduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın ekip olduğu iddia edildi.

Sörloth'un 2026-2027 yaz transfer döneminde Juventus'a imza atmak üzere olduğu, ancak son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle transferinin iptal olduğu belirtildi.