Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Kalaycıoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, kendisinin de olayın mağduru olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

''BEN VİCDANSIZ DEĞİLİM''

İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; duruşmada söz alan Aleyna Kalaycıoğlu, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycıoğlu, "Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok. Alaattin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

''BU OLAYIN MAĞDURUYUM''

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Kalaycıoğlu, "Ben de bu olayın mağduruyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kalaycıoğlu'nun avukatı da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin annesi ve kardeşine bakmakla yükümlü olduğunu belirtti. Avukat, adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla tahliye talebinde bulundu.

''GÜNAH KEÇİSİ BEN SEÇİLDİM''

"Ben cani değilim" diyen Kalaycıoğlu, "Kimseyi yönlendirmedim. Günah keçisi ben seçildim. Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu olayın mağduruyken yargılanmam beni çok üzüyor" şeklinde konuştu.

Mahkemenin, sanıkların savunmalarının ardından dosyadaki delilleri değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor. Bugün 2’nci celsesi görülecek duruşmada mahkemenin, sanıkların savunmalarını, taraf avukatlarının beyanlarını ve dosyaya giren yeni delilleri değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca eksik hususların tamamlanmasına yönelik ara kararların da ele alınması öngörülüyor. Duruşma, bugün saat 10.00'da Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye başlandı.