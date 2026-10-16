İstanbul'da Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
10 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA BERAAT
Davada, "kasten öldürmeye azmettirme" ve "suçu bildirmeme" suçlamalarıyla yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verildi.
Olayın ardından tutuklanan Kalaycıoğlu yaklaşık 7 aydır cezaevindeydi.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu müebbet hapis cezasına çarptırdı.