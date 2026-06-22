Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada sanık olarak yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu, mahkemede verdiği ifadede olay gecesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ile ilişkilerinin olaydan yaklaşık iki buçuk hafta önce karşılıklı olarak sona erdiğini, daha sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını söyledi.

"ŞOKA GİRDİM"

Olay günü stüdyonun önüne Vahap Canbay ve arkadaşlarının geldiğini öğrendiğini belirten Kalaycıoğlu, daha sonra annesinin evine geçtiğini anlattı. Bir süre sonra stüdyoya döndüklerini ifade eden Kalaycıoğlu, karşılaştığı manzara karşısında büyük panik yaşadığını söyledi.

İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; mahkemede konuşan Kalaycıoğlu, "Tam sokağa döndük. Bir anda farları açık halde aracı gördüm. Sürücü koltuğunda Kubilay vardı. Yolcu koltuğunda da Canbay vardı. Alaattin'e söylediğim tek şey 'N'olur durma devam et' oldu. Yalvardım ve ağladım" dedi.

"Alaattin yavaşladı ve durdu. Canbay o sırada torpidoya uzandı. Alaattin de silahı alıp indi. Ben titremeye başladım. Bir anda silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ SİLAH GÖRDÜM"

Silah sesinin ardından büyük bir korku yaşadığını anlatan Kalaycıoğlu, "O ana kadar hayatımda ilk kez silah gördüm. Alaattin'e çok yalvardım. 'N'olur inme' dedim ama indi" şeklinde konuştu.

Silahın ateşlenmesinin ardından araçtan indiğini ve çığlık attığını belirten Kalaycıoğlu, "Elim ayağım boşaldı. Silah patlayınca aşağı indim. Ben açıkçası o an onların yanında olmak isterdim" dedi.

"KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kalaycıoğlu, "Bu olayda kimseyi azmettirmedim. Kimseye tek bir cümle söylemedim" ifadelerini kullandı.

Polise haber verme nedenini de açıklayan Kalaycıoğlu, "Kubilay beni bir gün bile üzmedi. Ancak onların orada olması nedeniyle bir şeylerin olabileceği belliydi. Ben sadece barışmak istemiyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

ACILI ANNEYLE İLK KEZ YÜZLEŞTİ

Duruşmada duygusal anlar da yaşandı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi söz alarak Kalaycıoğlu'na, "Sen benim çocuğumun ölümüne neden oldun" dedi.

Emrullah Erdinç'in haberine göre; dosyada yer alan bazı mesajlara da değinen anne, "Sen benim çocuğuma neden 'ayakçı' dedin?" diye sordu.

Gözyaşları içinde yanıt veren Kalaycıoğlu ise, "Ben kahroldum. Ben öyle söylemedim. O ifadeyi yazan kişi abi olarak öyle yazmış" ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu'nun konuşması sırasında sık sık ağladığı görülürken, Kubilay'ın annesinin "Boşuna ağlama" diyerek tepki göstermesi duruşma salonunda dikkat çeken anlardan biri oldu.

İFADESİNDEN KESİTLER...

İhsan Yalçın Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o cümleler:

Aleyna Kalaycıoğlu: Kubilay’ım aradı beni…. (Ağlamaya başladı)

Ben sizi barıştırmak istiyorum dedi.

Gelme ablacım dedim….

Aleyna Kalaycıoğlu: O ana kadar hayatımda ilk silah gördüm.

Alaattin’e çok yalvardım…

N’olur inme diye!

Ama indi

Aleyna Kalaycıoğlu: Tam sokağa döndük.

Bir anda farları açık halde aracı gördüm.

Sürücü koltuğunda Kubilay vardı.

Yolcu koltuğunda da Canbay vardı.

Alaattin’e söylediğim tek şey “Nolur durma devam et” oldu.

Yalvardım be ağladım

Alaattin yavaşladı ve durdu.

Canbay o sırada torpidoya uzandı.

Alaattin de silahı alıp indi.

Ben titremeye başladım.

Alaattin aracın yanına gitti.

Bir anda silah sesi duydum.

Silah patlayınca ben de çığlık atarak aşağı imdim.

Elim ayağım boşaldı.

Alaattin geri beni araca bindirdi.

Beni zan altında bıraktığı durum bu.

Ben binmek istemezdim.

Ben açıkçası o an onların (Canbayların) yanında olmak isterdim.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart perşembe gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.