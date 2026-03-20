Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili ilk açıklama Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan geldi.

''CANBAY, KIZIMA KAFA ATTI''

Zuhal Kalaycıoğlu, katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu. Kızının Canbay ile ilişkisine değinen Kalaycıoğlu, “Canbay, kızıma kafa attı. Kızım ondan üç kez ayrıldı. Sürekli tehdit etti, psikolojik baskı uyguladı” ifadelerini kullandı.

''BİR CAN GİTTİ, ÇOK ÜZÜLDÜM''

Zuhal Kalaycıoğlu'nun iddiaları şu şekilde:

''O olayın yaşandığı gün kızım Dudulu’da stüdyodaydı. Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp “Canbay çok kötü, kendini öld*recek” demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay’a çok çok üzüldüm. Bir can gitti (ağlıyor) Detayları açıklamayı kızım dışarıda kendi anlatacak.''