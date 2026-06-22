İstanbul'da, silahlı saldırıda öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun duruşmadaki gelir beyanı dikkat çekti. İhsan Yalçın'ın haberine göre; genç şarkıcının aylık ortalama kazancının 300 bin Türk Lirası olduğunu ifade etti.

OĞLUM AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Öte yandan, duruşma öncesi konuşan Anne Ülker Kundakçı " Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin." dedi. Baba Cemil Kundakçı ise, "Yüzüme nasıl bakabilecekler. Ben onlara baktığım zaman 'Sizin vicdanınız hiç sızlamadı mı' demek istiyorum. 'Nasıl bunu yaptınız, nasıl infaz yaptınız' resmen infaz bu" dedi.