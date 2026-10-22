İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 19 Mart’ta meydana gelen ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR SnobMagazin’in haberine göre, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülenen Kalaycıoğlu, Ataşehir’deki bir mekânda davanın tanıklarından müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte görüldü. İkilinin mekândan ayrı ayrı ayrıldığı belirtildi. Haberde ayrıca, mekân çalışanlarının Bertin Yıldız’ı görüntülemek isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştığı aktarıldı.

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