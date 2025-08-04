'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Tilki önceki akşam da Yenikapı'daki İstanbul Festivali'nde verdiği konser öncesi yaptığı iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.

"VAROLUŞUM KISKANILIYOR"

Yaşadığı sektörel zorluklardan bahseden 24 yaşındaki şarkıcı, "Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyor, varoluşum kıskanılıyor. Var olmam kıskanılan bir şey. Bundan çok rahatsızım. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden rahatsızım. O yüzden izole bir hayat yaşıyorum. Zamanla bazı hisler ağırlaşıyor, artık bu durum bana çok korkunç geliyor" dedi.

Geçen günlerde "Bir anda evlenip çocuk doğurabilirim" diyen Aleyna Tilki, bu konuyla ilgili de "Herkes gibi benim de anne olmaya hakkım var" dedi.

Tilki, "Geçenlerde lise arkadaşımla çekilmişim, sevgilisi falan yazmışlar. Yanlış yazılmış, yıllardır yanımda nasıl tanımıyorsunuz ya? O benim liseden arkadaşım" diyerek hakkında çıkan iddialara da açıklık getirdi.