19 Mart sabahı gözaltına alınan ve 23 Şubat'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımları devam ediyor.



İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkilerin merkezi haline gelen Saraçhane'de çok sayıda gösterici, polisin şiddetli müdahale ile karşılaşırken, göstericilere bir destek de şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

'ONLAR İNCİTİLDİKÇE PARAMPARÇA HİSSEDİYORUM'



Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor. Onlar incitildikçe paramparça hissediyorum...



Üstelik olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Atalarımız eşitlik ve özgürlük için büyük fedakarlıklar yapıp bize adil bi yaşam hakkı bırakmışken düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz. Çünkü şuan gençliğin sahip olduğu tek şey bu...' ifadelerini kullanarak göstericilere destek verdi.