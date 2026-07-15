Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İngilizce albüm hazırlıkları için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te bir mekanda "Dön Gel Birtanem", "Minnet Eylemem" türkülerini seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tilki'nin performansı kadar kıyafet ve tarzı da dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı ünlü şarkıcının sesini ve yorumunu beğendiklerini ifade ederken bazıları da tarzını eleştirdi. 'NERESİ GARİP?' Aleyna Tilki, Paris'te türkü söylemesine ve görüntüsüne yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tilki, "Türkülerimizi söylemenin neresi garip!" ifadelerini kullandı.

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