Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in paylaştığı, Tuba Büyüküstün'ün ise konuk oyuncu olarak yer aldığı “Soy” filminin galası gerçekleştirildi.

Galaya katılan isimler arasında yer alan Aleyna Tilki, hem oyunculuk teklifleri hem de özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Tilki, kariyerinde önceliğinin global hedefleri olduğunu belirtirken, evlilik konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ŞU ANDA EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Aleyna Tilki, şu anda hayatında biri olmadığını ve evlilik düşünmediğini söyledi.

“Evlenmeyi düşünüyor musunuz, hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Yok, şu anda evlenmeyi düşünmüyorum” yanıtını veren Tilki, kariyerinin önceliği olduğunu belirterek “Önce bir global kariyer planım var. Kariyerimi devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.

“EVLENİRSEM ÇOCUK İÇİN EVLENİRİM”

Aleyna Tilki, evlilik konusunda düşüncelerini paylaşırken sözlerini daha da dikkat çekici bir noktaya taşıdı.

Şarkıcı, “Evlenirsem çocuk için evlenirim” dedi.

Çocuk sahibi olması halinde nasıl bir anne olacağı sorulan Tilki ise “Beni artık 10 yıldır tanıyorsunuz, bir düşünün, tahmin edin” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Kız mı erkek mi istediği sorusuna ise “Hiç bilmiyorum. Güzel olsun, sağlıklı olsun, kendi kafasına göre bir şey olsun” şeklinde cevap verdi.

“HİÇ SEVGİLİMLE BENİ EL ELE BİLE GÖRMEDİNİZ”

Kendisinden evlilik beklendiğinin söylenmesi üzerine Tilki, henüz bir ilişkisinin olmadığını vurguladı.

“Hiç sevgilimle beni el ele bile görmediniz, nasıl benden evlilik bekliyorsunuz?” diyen şarkıcı, “Daha yeni bir randevu yapmayı öğreneceğim. Randevuya çıkmayı öğreneceğim” ifadelerini kullandı.

İdeal bir buluşmanın nasıl olacağı sorulan Tilki, “Kahve içebiliriz... Hiç biriyle el ele sokakta da yürümedim. Bunları deneyimleyeceğim. Çocuk adayı çok var” diye konuştu.

“NEDEN YANIMDA BİRİNİ GÖREMİYORSUNUZ?”

Kriterlerinin yüksek olup olmadığı sorulan Aleyna Tilki, bu soruya da esprili bir şekilde karşılık verdi.

Tilki, “Yok, onun cevabını siz verin. Neden yanımda birini göremiyorsunuz?” dedi.

Çok erken yaşta ünlü olduğunu ve bu nedenle çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen şarkıcı, buna karşın gençliğini doyasıya yaşadığını ifade etti.