'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

24 yaşındaki şarkıcı önceki akşam da Kıbrıs'ta bir otelde verdiği konser öncesi yaptığı iddialı açıklamalarıyla yine dikkat çekti.

"TEK RAKİBİM KENDİM"

"YouTube'da en çok dinlenen Türk şarkıcı benim" diyerek rakiplerine meydan okuyan Tilki, "600 milyon dinlendim. Bana en çok yaklaşan yine benim. O yüzden o rakamları geçecek biri olur mu bilmiyorum ama ben bile zor geçerim. Belki yabancı şarkı yaparsam geçebilirim. Şunu söyleyebilirim ki, her zaman böyleydi. Tek rakibim yine kendim" dedi.

"BİR ANDA EVLENİP ÇOCUK DOĞRABİLİRİM"

Tilki, aşk soruları üzerine de "Uzun zamandır yanımda birisini görmüyorsunuz çünkü ben öyle birisi değilim. Lise yıllarında, sevgilimle gezeceğim yaşlarda çalıştığım için, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ben el ele tutuşup biriyle gezecek birisi değilim. Ama hiç yanımda görmediğiniz bir kişiyle bir anda evlenip çocuk da doğurabilirim" diye konuştu.

"ANNE BEN TOMORROWLAND'E ÇIKTIM"

Aleyna Tilki geçen günlerde Belçika'da düzenlenen ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland'de sahne amıştı. Festivalde DJ Dillon Francis'in setine konuk olan genç şarkıcı 'Real Love' şarkısını söylemişti.

Festivaldeki performansı büyük ilgi toplayan genç şarkıcı heyecanını sosyal medyada da paylaşmıştı.

İlk olarak DJ Dillon Francis'e teşekkür eden Tilki, "Sahnenizi benimle paylaştığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı, ardından festival sahnesinde şarkı söylediği anları şu notla yayınladı: "Anne ben Tomorrowland'e çıktım! Asın bayrakları."