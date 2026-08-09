sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez kendi hayranlarıyla yaşadığı tartışmayla dikkat çekti. Yeni şarkı çıkarmadığı için eleştirilen şarkıcı, kendisine yöneltilen yorumların ardından X hesabından art arda paylaşımlar yaparak fanlarına tepki gösterdi.

“HANİ ŞARKI?” YORUMLARINA SERT TEPKİ

Aleyna Tilki, fanlarının “Hani şarkı?” şeklindeki yorumlarının ardından kendisini tutamadı. Şarkıcı, “Ben yoruldum yazıyorum siz şarkı nerede yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim ya?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Eleştirilerin sürmesi üzerine Tilki, hayranlarıyla ilişkisine ve geçmişte yaptığı müzik çalışmalarına ilişkin uzun bir açıklama yaptı.

“BİR TL BİLE KAZANMADIM”

Ünlü şarkıcı, geçmişte seslendirdiği hit şarkılardan bir TL bile kazanmadığını belirterek, çocuk yaşta haklarının başkalarına verildiğini söyledi.

Tilki, “Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca, hayranlarını “kendi iki yüzlülükleriyle yüzleşmeye” çağırarak “Lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum” dedi.

“SENEYE BEN ŞARKI ÇIKARANA KADAR BEKLEYİN”

Aleyna Tilki, yeni şarkı beklentisi nedeniyle gelen eleştirilere de dikkat çekti. “Yok size bu yıl benden şarkı” diyen şarkıcı, hayranlarına bu kez geçmiş çalışmalarını yeniden değerlendirmelerini söyledi.

Tilki, “Size ödev veriyorum. Seneye ben şarkı çıkarana kadar gidin bu yıla kadar yaptıklarımı bir sindirin ilk önce” ifadelerini kullandı.

“EGOLU BİR İMAJ ÇİZDİĞİMDE BENİM ADIMA DAHA İYİYDİ”

Kendisiyle ilgili çizdiği imajın da değişeceğini söyleyen Aleyna Tilki, samimi tavrının yanlış anlaşıldığını savundu. Şarkıcı, “Egolu bir imaj çizdiğimde benim adıma daha iyiydi. En azından gerçek personamı ve samimi yanımı koruyabiliyordum özel hayatımda. Size fazla bile samimi konuştum” dedi.

Tilki, bundan sonra daha sarkastik karakterine döneceğini belirterek, “Artık sadece çok akıllılar benim şakalarımı anlayacak yine” ifadelerini kullandı.

“ÇIK X HESABIMDAN”

Aleyna Tilki, tartışmanın ardından yaptığı son paylaşımda ise kendisini eleştirenlere seslendi. Şarkıcı, “Çık X hesabımdan, zaten hiç olmamıştın yanımda bunu da anla. Benim hakkımda ne beni arşa çıkar ne de göm. İstemiyorum hiçbirini” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Tilki’nin fanlarına yönelik sert çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.