

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamayla müzik dünyasında karşılaştığı engellemelere ve sektördeki tekelleşmeye tepki gösterdi. Yıl boyunca Türkiye'de yalnızca tek bir konser verebildiğini belirten ünlü isim, bu organizasyonu da kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı paylaşımla müzik sektöründe yaşadığı aksaklıkları ve karşı karşıya kaldığı engellemeleri dile getirdi. 2026 yılı boyunca Türkiye’de sadece bir konser gerçekleştirebildiğini aktaran Tilki, bu etkinliğin tüm organizasyon süreçlerini kendisinin üstlenmek zorunda kaldığını vurguladı.

SEKTÖRDEKİ TEKELLEŞMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Müzik dünyasında uzun süredir sahnelerden uzak tutulduğunu ve önünün kesildiğini savunan Aleyna Tilki, ikinci konserini yakın zamanda Ankara’da düzenleyeceğini belirtti. Kendi çabalarıyla hazırladığı organizasyonlarda dahi stadyum ve mekan tahsisi konusunda zorluk çıkarıldığını ifade eden şarkıcı, sektördeki mevcut sistemin genç yetenekler ve arka planda çalışan emekçiler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

'ARTIK GALİBA HİÇ KONSERİM OLMAYACAK'

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detaylı bir metin paylaşan Aleyna Tilki, sektördeki duruma dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türkiye’de sadece 1 tane konser yaptım o da kendi organizasyonunu üstlendiğim konserdi. Koca bir yıl… 2.sini de yakında Ankara’da yapacağım. Ben size müzik dünyasının yaşadığı ve sanatçılara yaşatılan desturları yıllar önceden anlatmaya başladım. Sizinle büyüdüm hikayemi en iyi siz biliyorsunuz.

Tekelleşme ve daha birçok şey öyle bi noktaya geldi ki kendi organizasyonumu yapmadığım müddetçe artık galiba hiç konserim olmayacak.

Kendi organizasyonum için de istediğim konser mekanlarını,bazı şehirlerdeki stadyumları vermekten çekinenler de oldu. Ben bu yıl yaptığım tek konserde en az 1000 kişinin ekmek yediğini gördüm. Sadece kendim sahnede olmak için değil bu sektörden evine ekmek götüren bir sürü insan adına konuşuyorum. Ben bukadar büyük bi şöhretle yılda bir konser yapıyorsam müzik okuyan, amatör takılan büyük yetenekleri olan halktaki sanatçı insanlar nasıl yaşıyor? Bu soruyu yıllardır soruyorum. Çok uzun zamandır her şey göz önündeydi. Şimdi sessizce çok sevdiğimiz çoğu şey de gittikce azalıyor farkındaysanız. Üzülmek için geç kalınan çok şey oldu. Ama inanıyorum ki müzik ve umut her şeyi daima yenebilecek. Yakında görüşürüz."