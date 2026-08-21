Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, bir süredir ziyaret ettiği Rize’de yatırım yapma kararı aldı. Kentte kendisine ait bir ev bulunmasını isteyen Öztel, beğendiği evi seçerek imzayı attı. Öztel’in Rize’deki yatırımını ilerleyen dönemde genişletmeyi planladığı öğrenildi.

RİZE’DE EV SAHİBİ OLDU

Rize’nin doğal güzellikleri ve yayla turizmindeki hareketlilik, gayrimenkul yatırımlarına da ilgiyi artırdı. Bölgeye yönelen yatırımcılar arasına Havva Öztel de katıldı.

Günlerdir Rize’de bulunan Öztel, kendisi için ev arayışını tamamladı. Kararını veren Öztel, seçtiği ev için imzayı attı.

“RİZE’DE BİR YERİM OLSUN İSTEDİM”

Rize’de ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Havva Öztel, bölgeye olan ilgisinin uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Öztel, “Rize’de bir yerim olsun istedim. Çok mutluyum. Kızlarım da çok istiyordu” ifadelerini kullandı.

YATIRIMINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Rize’deki yatırımıyla yetinmek istemeyen Öztel’in gelecek döneme ilişkin planı da belli oldu. Ünlü isim, yaylalara yakın bölgelerde arsa ve ev alarak yatırımını genişletmeyi planladığını belirtti.

Rize’nin doğal yapısı ve yayla turizminin bölgeye getirdiği hareketlilik, gayrimenkul yatırımlarını da gündemde tutarken Öztel’in tercihi de dikkat çekti.