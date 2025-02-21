'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
24 yaşındaki şarkıcının önceki gün Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar yine olay oldu.
Üst düğmesi açık pantolon, tişört ve pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye giden Aleyna Tilki arkasına odun sobasını alarak pozlar verdi. Amcalarla da fotoğraf çekilen Tilki'ye yorum yağdı.