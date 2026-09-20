Olayın boyutu, bölgede dalış yapanların ve vatandaşların aylardır tuttuğu kayıtların incelenmesiyle daha net ortaya çıktı. Kayıtlara göre 1.524 yabani deniz ejderi, 1.400'den fazla boru balığı ve 160 denizatı öldü. En büyük kayıplardan biri, yalnızca Avustralya'da yaşayan deniz ejderlerinde görüldü.

DENİZDEKİ ALG BÜYÜK BİR ALANA YAYILDI

Güney Avustralya kıyılarındaki alg patlaması Mart 2025'te başladı. Nadir ve zehirli bir alg türü olan Karenia cristata kısa sürede kıyı boyunca yayıldı. Alglerin etkisiyle deniz suyundaki yaşam koşulları bozulurken, deniz canlılarının beslendiği ve barındığı deniz yosunları, deniz çayırları ve süngerler de zarar gördü.

İlk dönemde özellikle boru balıkları ve denizatları kıyıya vurmaya başladı. Deniz ejderlerinin ölümleri ise daha uzun süre devam etti. Araştırmacıların incelediği kayıtlarda, deniz ejderlerinin bir yıldan uzun süre boyunca kıyıya ölü halde vurduğu görüldü.

Alg patlaması yalnızca bu üç grubu etkilemedi. Bölgede yaşayan 800'den fazla deniz türü olaydan zarar gördü. Güney Avustralya'da yaşayan ve eyaletin deniz sembolü kabul edilen yapraklı deniz ejderinin durumu da bu nedenle yeniden değerlendiriliyor.

KIYIYA VURANLARI TEK TEK KAYDETTİLER

Ölümlerin gerçek boyutunun anlaşılmasında bölgede yaşayanların ve dalgıçların tuttuğu kayıtlar önemli rol oynadı. Kıyıya vuran canlıların bazıları birkaç saat içinde dalgalar tarafından yeniden denize taşındığı için, vatandaşların çektiği fotoğraflar ve tuttuğu kayıtlar araştırmacılara önemli bir veri sağladı.

Uzmanlara göre sorun yalnızca alglerin doğrudan öldürdüğü canlılarla sınırlı değil. Deniz ejderlerinin yaşadığı alanların büyük bölümündeki kelp ve deniz çayırlarının zarar görmesi, hayvanların barınabileceği alanları da azalttı. Bu nedenle alglerin etkisi sona erse bile bölgedeki deniz yaşamının toparlanmasının zaman alabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar şimdi zarar gören yaşam alanlarını yeniden oluşturmanın yollarını arıyor. Deniz ejderi yavrularının kontrollü ortamlarda büyütülmesi ve boru balıkları için yapay yaşam alanları oluşturulması da değerlendirilen yöntemler arasında.

Bugün Güney Avustralya kıyılarının bazı bölümlerinde alglerin etkisi devam ederken, araştırmacılar binlerce deniz ejderi, denizatı ve boru balığının ölümünün ardından bölgedeki deniz yaşamının ne kadar sürede toparlanacağını takip ediyor.