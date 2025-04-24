Londra merkezli küresel hazır gıda devi Unilever, dünyanın en popüler dondurma markalarından biri olan Algida için tarihi bir karar aldı.



Geçtiğimiz yıl açıklanan küçülme planı kapsamında 6 bin çalışanın işine son veren firma, bu yıl bin 500 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yeniden yapılanmadan önce Unilever'in İngiltere'de yaklaşık 6.000, dünya genelinde ise 128.000 çalışanı bulunuyordu.

MAGNUM'U SATARAK DONDURMA İŞİNDEN ÇIKACAK



Patronlar Dünyası'nın haberine göre Unilever; dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’u ayrı bir şirket haline getirip dondurma işinden ayrılmayı planlıyor.

Uniliver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini bildirdi.



FON SAHİPLERİNİN İLGİSİ BÜYÜK

İşletmenin birincil listelemesi Amsterdam'da, ikincil listelemeleri ise Londra ve New York'ta olacak.

Yakın zamanda Uniliver CEO’su olarak atanan Fernando Fernandez bu kararlarla ilgili, “Artan küresel makroekonomik belirsizlik bir gerçektir; ancak inovasyon programımızın kalitesi, markalarımızın arkasındaki güçlü yatırım ve artan rekabet gücümüz, tam yıllık planlarımızı gerçekleştireceğimiz konusunda bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.



Son bir yılda hisseleri yüzde 25 değer gören şirketin çoğunluk hisselerinin uluslararası yatırım fonlarının eline geçmesi bekleniyor.