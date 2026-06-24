İş insanı Ali Ağaoğlu, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile Bodrum Güllük'te demirledikleri teknede görüntülenen Ağaoğlu'nun mutlu halleri dikkat çekti.

Bebek heyecanı yaşayan çift, gün boyunca teknede vakit geçirerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bige Yıldırımer'in belirginleşen karnı ise objektiflere yansıdı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; teknede sohbet eden ve zaman zaman güneşlenen çiftin keyifli anları kameralara yansıdı. Hamilelik sürecinde olan Bige Yıldırımer'in sakin ve huzurlu hali dikkatlerden kaçmadı.

EVLİLİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, ilişkilerini uzun yıllardır sürdürürken evlilik haberlerini daha önce sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Öte yandan Ali Ağaoğlu'nun farklı birlikteliklerinden beş çocuğu ve beş torunu bulunuyor.