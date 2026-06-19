Magazin dünyasında beklenmedik bir evlilik haberi gündeme geldi. 72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile nikah masasına oturduğu öğrenildi.

Çiftin, yurt dışında gerçekleştirdikleri tatil sırasında hayatlarını birleştirme kararı aldığı ve bu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı belirtildi.

YURT DIŞI TATİLİNDE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, yaptıkları ortak açıklamada evlilik kararlarını şu sözlerle duyurdu:

"Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük.

Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk.

Son yurtdışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik.

''EVİMİZDE KÜÇÜK BİR KUTLAMA YAPACAKTIK''

Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu.

Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Sevgiyle,

Bige & Ali Ağaoğlu"

6. ÇOCUK GELİYOR İDDİASI

Öte yandan Ali Ağaoğlu'nun özel hayatı geçmişte de sık sık magazin gündeminde yer aldı. İş insanının ilk evliliğinden Alican ve Sena isimli iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Mertcan isimli bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor.

Ağaoğlu, 2013 yılında dönemin sevgilisi Petek Ertüre'den dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile beşinci kez baba olmuştu. Bugün 13 yaşında olan Ali Ege, iş insanının en küçük çocuğu olarak biliniyor.