DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek” programına konuk olarak gündemdeki fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) daha önce harekete geçtiği bir senaryo üzerinden değerlendirmeler yapılırken, konu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sorumluluğuna geldi.

Şimşek’in sorumluluğunun tartışıldığı bölümde Fatih Altaylı, Babacan’a “Mehmet Şimşek istifa etmeli mi?” sorusunu yöneltti.

"MEHMET BEY’İN SİSTEM İÇİNDEKİ DURUMU ÇOK ZAYIF"

Babacan, şöyle konuştu:

-Tabii Mehmet Şimşek’in şu andaki sistemdeki yeri önemli. Yani AK Parti sistemi içerisinde, ‘Mehmet Şimşek yapamadı ama şu ondan daha iyi yapar’ diye eğer bir isim bulurlarsa ne âlâ.

-Ama Mehmet Bey’in de bu işlere müdahale etme çabasında olduğunu kamuya açık beyanatlarından anlıyoruz zaten. Ama problem ne? Mehmet Bey’in sistem içindeki durumu çok zayıf. Yani bu işlere müdahale edecek gücü, kuvveti yok; öyle bir imkânı yok yani.”

Altaylı’nın, “Şimşek’in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?” sorusuna da yanıt veren Babacan, değerlendirmesini şu ifadelerle dile getirdi:

-Ben olsam zaten ya bunlar olmazdı ya da ben çoktan ayrılmış olurdum. Bunlar olmazdı.

-Yani ben 11 yıl Türkiye ekonomisinin başında oldum. 11 yıl. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kesintisiz en uzun süre hükümette görev yapan insan benim.

-Ama bunu yaparken de sürekli bir gerginlikle, sürekli bir mücadeleyle, sürekli bir kavgayla, dışarıya yansıtmamaya çalışsak da öyle gitti bu işler yani.

-Şimdi bu tür şeyler ola ola eğer göz yumuluyor, bu kadar büyük meseleler var, müdahale edilmiyor...

-Bunu gördüğüm zaman zaten olmazdım ben oralarda yani.

-Ya da ne yaptık, bankacılık örneğinde olduğu gibi; oradaydık, dünyada yüzyılın en büyük krizi oldu, bize bir şey olmadı.