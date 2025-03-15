DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da katıldığı iftar programında, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu barış ve birliğe dair önemli mesajlar verdi. Babacan, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış sürecine dair açıklamalarına değindi ve bu süreçte atılacak adımların hayati önem taşıdığını belirtti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KAYBETTİK"

Babacan, Diyarbakır’daki iftarın barış ve kardeşlik sofrası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin uzun yıllardır birliğini ve beraberliğini kaybettiğini söyledi. "Birliğimizi, beraberliğimizi kaybettik. Ülkemizin büyük ekonomik potansiyelini kaybettik. Ama her şeyden önce canlarımızı kaybettik," diyen Babacan, on binlerce ailenin acı çektiğini ve artık kaybedecek tek bir gün dahi olmadığını ifade etti. Türkiye’nin geleceği için önemli bir dönemeçte olunduğuna dikkat çeken Babacan, "Ya ileriye bakıp, hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz ya da arkamıza bakıp, yalpalayıp bu önemli fırsatı kaçıracağız," şeklinde konuştu.

Babacan, Türkiye’nin geçmişteki çatışmalarından ders alarak, barışa yönelik adımların atılması gerektiğini belirtti ve "Bu süreci ihtiyatlı iyimserlikle takip ediyoruz. Evet, iyimseriz ama ihtiyatı da elden bırakmıyoruz," dedi. Bu barış sürecine destek verdiklerini, ancak sürecin olumsuz etkilenmemesi için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Babacan, çözüm sürecinin mümkün olduğu takdirde her zaman destekleyeceklerini, ancak siyaseten fırsatçılık yapanlara fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

"SURİYE'DE BARIŞ OLMASIN DİYENLER BOŞ DURMUYOR"

Babacan, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi de yakından etkilediğine dikkat çekti. Suriye’nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Babacan, "Suriye’de barış olmasın diyenler boş durmuyor," diyerek bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca, Suriye’deki çatışmaların etnik ve dini gerilimlere dönüşmesini engellemek için tüm tarafların dikkatli olması gerektiği mesajını verdi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ TBMM"

Babacan, Türkiye’de kimlikler üzerinden sürekli kavgalar çıkarılmasına karşı olduklarını belirterek, "Kimlikler üzerinden sürekli kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. İnsanların hayat tarzlarına müdahale eden bir Türkiye istemiyoruz," dedi. Ayrıca, iç siyasette ırkçılık ve ayrımcılıkla beslenen ideolojilere karşı duracaklarını ve bu tür zehirli ideolojilerle mücadele edeceklerini vurguladı. Babacan, ülkenin sorunlarının meşru demokratik siyasetle çözüleceğini ve bu süreçte doğru adresin TBMM olduğunu ifade etti.