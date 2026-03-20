DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Bayramlaşma programını sosyal medya hesabından paylaşan Ali Babacan, "Artık seçim ufukta görünüyor. Şöyle baktığımızda ufukta seçimi görüyoruz" diye konuştu.

Babacan AKP'nin DEVA Partisi ile ilk kez bayramlaşacağını da açıkladı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'yle bir bayramlaşma söz konusu olacak. Böylece 6 yıllık bir blokajın, bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz.

Her kesimden herkesle rahatlıkla konuşabilen, ötekisi olmayan, düşmanı olmayan, herkesle şöyle ya da böyle diyalog kurabilen bir siyasi partiyiz."