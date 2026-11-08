Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli maaşlarına yönelik yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emeklilere yönelik yıl sonuna kadar yeni bir düzenleme yapılacağına ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Babacan, paylaşımında emeklilerin iktidarın gündemine girmesine dikkat çekerek, "Emeklilerimiz iktidarın aklına gelmeye başladıysa, seçim yaklaşıyor demektir" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ MESAJI SANDIKTA VERECEKLER'

Babacan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ama emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar. İktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler."

CEVDET YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir programda emekli maaşlarına yönelik hazırlanan düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Çalışmanın bir süredir devam ettiğini belirten Yılmaz, emeklilerin önemli bir gündem maddesi olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

"Epeydir bir çalışıyoruz bunun üzerinde. Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Son kabine toplantımızdan sonra da bunu zaten açıkladı kendisi. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız ve emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız mesajını verdi. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu."

Cevdet Yılmaz, "En sonunda Meclis'imize arz edilecek. Meclis'imizin de takdiriyle nihai şeklini alacaktır. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.