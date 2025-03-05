DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti heyetinin yaptığı basın toplantısını değerlendirdi.

"Biz ilk günden bu yana şunu söyledik; 'Bu süreci temkinli bir iyimserlikle takip edeceğiz' dedik. 'Gerekli gördüğümüz noktada da tavsiyelerimizi, uyarılarımızı yapacağız' dedik ve öyle de yapıyoruz" diyen Babacan, "Çünkü biliyoruz ki terörü sona erdirmek kolay değildir. Çözüm size gümüş bir tepside sunulmaz, hediye edilmez. Adım adım inşa edilmesi, ilmek ilmek örülmesi gereken bir süreçtir. İyi bir yol haritası gerektirir, siyasi irade gerektirir, en önemlisi ise kararlılık gerektirir. Yol haritası ortada yok, ülkenin Cumhurbaşkanından henüz bir duruş görmedik, kararlılık adına ise Sayın Bahçeli, bu işi başlattığı noktada duruyor; ama Sayın Erdoğan'ın nerede durduğunu anlamış değiliz. Ya ileriye bakıp, kararlılıkla yürüyeceğiz ya da arkamıza bakıp, yalpalayıp bu fırsatı kaçıracağız. Bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak sarılıp, helalleşeceğiz ya da çeşit çeşit bahanelerle ayrışmaya devam edeceğiz. Türkiye terör sorunu yüzünden çok büyük kayıplar yaşadı. Birliğimizi, beraberliğimizi, ülkenin büyük bir ekonomik potansiyelini ve bu vatanın evlatlarını kaybettik. 10 binlerce ailenin hanesine ateş düştü ama artık kaybedecek tek bir günümüz, saatimiz yok. Türkiye, onlarca yıldır çektiği bu sorundan artık kurtulmalı" şeklinde konuştu.

Babacan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu ve çözüm adresinin TBMM olduğunu aktardı.

Babacan, kürsünün üzerine yazar kasa koyarak gıda ürünlerinin 2018 yılındaki fiyatları ile günümüzdeki fiyatlarını hesapladı.

FİYATLAR 8 KAT ARTMIŞ

Babacan, "Bundan 6,5 yıl önce markete gidip, bu sepete 200 lira verip, 100 lira alabiliyordunuz. Şimdi 200 yetmiyor, 800 lira alışveriş ile marketten çıkabiliyorsunuz. Geldiğimiz nokta bu, fiyatlar tam 8 kat artmış. Son 6,5 yılda şu ramazan sepetimiz 8 kat artmış. Sayın Erdoğan'ın karnesi, milletin verdiği karne bu. 'Ben enflasyon ile mücadele edeceğim, yetkiyi verin, görün nasıl çözeceğim' diyen Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği nokta işte budur" dedi.