Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı Ali Bahar'ın 18 Temmuz 2024'te hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin davada yargılama sona erdi.

Tutuksuz sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla yargılamasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanık Y.C.Ç., duruşmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden SEGBİS ile bağlandı.

Davada sanık M.S.Ç.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, diğer sanık Y.C.Ç. beraat etti.

Mahkeme, M.S.Ç. hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞEBNEM BAHAR BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, bilirkişi raporuna itiraz etti.

Denizcilik kurallarına uygun hazırlanmadığını savunduğu raporda çelişkiler bulunduğunu belirten Şebnem Bahar, yara izleri ve pervanenin dönüş şekline ilişkin değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Şebnem Bahar, sanıkların olayla ilgili anlatımlarının tutarsız olduğunu ileri sürerek, eşinin ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Ali Bahar'ın çocukları Ladin ve Tibet Bahar da bilirkişi raporuna itiraz ederek babalarının ölüm nedeninin ortaya çıkarılmasını talep etti.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık M.S.Ç., olay sırasında Ali Bahar'ı gördüğünü ve manevrayı onun talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Tornistan kararının teknenin kaptanı olan Ali Bahar tarafından alındığını belirten M.S.Ç., Bahar'ın alkollü olduğunu bilmediğini ifade ederek ölümünde kusuru bulunmadığını savundu ve beraatini istedi.

Diğer sanık Y.C.Ç. de beraat talebinde bulundu.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Kararın ardından açıklama yapan Şebnem Bahar, adalet arayışlarını sürdüreceklerini ve avukatlarıyla birlikte hukuki süreci takip edeceklerini belirtti.

Ailenin avukatı Naim Karakaya ise sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Karara karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirten Karakaya, üst mahkemeden daha adil bir karar çıkmasını umduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile kendisine ait "Alber" isimli tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üç kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti.

İddiaya göre; Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç., durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede; M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.

Kemer 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi de eylemin "kasten öldürme" suçunu oluşturabileceği ihtimali ve bu suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.