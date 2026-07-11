Sivas'ın Gürün ilçesinden olduğu öğrenilen Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle ülkeden çıkış yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte bir yıl cezaevinde kalan ve burada kısmi felç geçirdiği öğrenilen Baybaş, iki yıl önce tahliye edildi.

TÜRK HACILAR FARK ETTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra Mekke sokaklarında yaşayan Baybaş bu yıl hacca giden Türkler tarafından bitap halde fark edildi.

Türk hacılar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi ve Baybaş'ın önündeki tüm idari ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen Baybaş'ı, burada AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı.

Baybaş, sağlık kontrolleri ve tedavisi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'TOPRAKLARIMA GELDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ali Baybaş, "Ben ilk önce kendi topraklarıma gelebildiğim için şükrediyorum" ifadelerini kullandı.