ALİ BİÇİM VE ŞAZER ALTINDOĞAN BODRUM'DA TATİLDE
Bir süredir aşk yaşayan Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, Bodrum tatilinde romantik görüntülerle gündeme geldi. Cennet Koyu'nda objektiflere takılan çift, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkarırken samimi halleriyle dikkat çekti.
CENNET KOYU'NDA YAZ KEYFİ
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ali Biçim ile Şazer Altındoğan, Bodrum'un gözde tatil noktalarından Cennet Koyu'nda görüntülendi. Şezlonglarında dinlenen ve sohbet eden çift, sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinledi.
Tatillerine keyifli şekilde devam eden ikilinin neşeli halleri çevredekilerin de dikkatini çekti.
DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Günün ilerleyen saatlerinde denize giren Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, burada romantik anlar yaşadı. Suda birbirlerine sarılan çiftin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.
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Birbirlerine olan ilgileriyle dikkat çeken ikilinin o anları, tatilin en özel kareleri arasında yer aldı.
AŞKLARIYLA GÜNDEME GELİYORLAR
Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Ali Biçim, bir süredir Şazer Altındoğan ile aşk yaşıyor. Çift, Bodrum tatilinde verdikleri romantik görüntülerle ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
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